"Erg professioneel, maar menselijk": Lommel-aanvoerder ziet club openbloeien na donkere maanden

Sinds de overname door de kapitaalkrachtige City Football Group is the sky the limit aan de Gestelsedijk. Het contrast met de voorbije jaren is enorm groot. Boegbeeld Glenn Neven, de aanvoerder van Lommel, weet dit als geen ander. Voetbalkrant.com sprak met Neven over zijn eerste indrukken van de nieuwe structuur.

Lommel SK moest het de voorbije jaren zien te rooien met het kleinste budget van alle Belgische profclubs. Sinds de overname door de City Football Group liggen de kaarten enigszins anders. De positieve wind die door de club waait, staat in schril contrast met de (financiële) malaise van enkele maanden geleden.

"Een wereld van verschil, inderdaad", stelt Glenn Neven. "Het lijkt wel of het verhaal is afgesloten en met de komst van de City Football Group een nieuw boek is geopend."

De ervaren centrale verdediger heeft overigens niets dan lof voor wat de mensen van de holding op korte termijn op poten hebben gezet. "De mensen waarmee ik al sprak en werkte lieten een wel heel professionele indruk na. Het is duidelijk dat ze over ontzettend veel capaciteiten beschikken."

Menselijk

"En zeker ook niet onbelangrijk: ze zijn erg menselijk. Het is niet zo dat ze alles overboord gooien van de gewoontes die er heersten in Lommel. In feite zien we tot dusver weinig tot geen verschillen, al is alles wel professioneler omkaderd", aldus Neven. "Bijvoorbeeld met hele corona-verhaal laten ze letterlijk niets aan het toeval over. Zo was onze coach al even in het land. Toch woonde hij pas eind vorige week de training bij, nadat het resultaat van zijn coronatest negatief bleek te zijn. Het is simpel: niet getest, en je komt er niet in."

De competitiestart is (tot nader order) voorzien voor 24 augustus (Westerlo uit). Opvallend: tot dusver speelde Lommel nog geen enkele officiële oefenpartij. "We speelden al een in-house game, en ook volgende week staat er zo eentje gepland. Ik vermoed dat we volgende week zaterdag dan wel tegen een echte tegenstander zullen spelen. Over wie dat is, heb ik geen idee. Gezien de evolutie van de coronacijfers, ga ik ervan uit dat het tegen een profploeg zal zijn", besluit de sympathieke Limburger.