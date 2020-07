'Anderlecht activeert winterpiste en troeft Borussia Dortmund af voor polyvalente aanvaller'

Bij RSC Anderlecht zijn ze nog steeds op zoek naar aanvallende versterking. Daarbij wordt ook een oude piste opnieuw gelanceerd, zo blijkt.

Anderlecht toonde in de wintermercato al interesse in Mustapha Bundu, die naam maakt bij het Deense Aarhus GF.

De 23-jarige aanvaller uit Sierra Leone was het voorbije seizoen goed voor 10 goals en 12 assists over alle competities heen in Denemarken.

Bundu

Craig Bellamy kent hem nog van in zijn periode aan de Craig Bellamy Foundation, een voetbalschool in Sierra Leone.

Anderlecht toont nu volgens Deense media opnieuw interesse en zou daarbij een meer plausibele oplossing zijn dan Borussia Dortmund, dat de aanvaller ook wil.