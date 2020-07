"We willen Alaba en Thiago nog minstens tot het einde van de Champions League houden"

Bayern München moet stilaan beginnen vrezen voor het vertrek van twee absolute sterkhouders. Zowel Thiago als David Alaba willen andere oorden opzoeken.

Dat bevestigde CEO Karl-Heinz Rummenigge zelf. "We zijn in gesprek met de makelaars van de spelers in kwestie. Het is onze intentie om beide spelers nog minstens tot na de Champions League bij ons te houden."

Daarmee bevestigde Rummenigge meteen ook de vertrekwens van beide spelers. De twee sterkhouders zijn toe aan een nieuwe uitdaging.

Thiago kan op de interesse rekenen van Liverpool en Barcelona, terwijl Alaba de keuze heeft uit Juventus, Manchester City en Real Madrid.