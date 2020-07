'Lommel gaat opnieuw aan de haal met target Club Brugge en haalt spits in huis'

Lommel is zich geweldig aan het versterken op de transfermarkt. De ene deal na de andere slaat ons om de oren. En ook de volgende mogelijke sensatie is onderweg.

De 20-jarige Jordan Attah Kadiri is onderweg naar Limburg. Enfin, dat zal hij dinsdag toch alvast doen, want maandagavond speelt hij nog met zijn Zweedse club Östersunds FK in de Zweedse competitie tegen Helsingborg.

Extra nieuwkomer

Daarna houdt niets de Nigeriaanse aanvaller nog tegen om naar België af te reizen en er te tekenen bij Lommel, dat zijn ambities in 1B zo toch stilaan kracht bij zet. Dat geeft ook Het Belang van Limburg ondertussen aan.

Een maand geleden was er nog interesse van Club Brugge in Kadiri, toen was er sprake van een transferbedrag dat op het hoofd van de spits gekleefd was van om en bij het miljoen euro. Toch een stevige transfer dus voor Lommel.