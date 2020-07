Brentford neemt op fantastische manier afscheid van iconische Griffin Park: nog 1 match verwijderd van Premier League

Een mooie voetbalavond woensdag in Brentford, helaas zonder fans. De Londenaars zetten tegen Swansea City de 1-0 uit de heenmatch recht. In een wervelende partij werd het 3-1 op Griffin Park, waardoor Brentford in de running blijft voor promotie naar de Premier League.

Brentford liet er geen gras over groeien. Na een kwartier stond het al 2-0 voor de thuisploeg, na goals van Watkins en Marcondes. Mbeumo maakte er vlak na rust zelfs 3-0 van. Een laat doelpunt van Brewster kon de pret niet drukken. Het werd de laatste mytische voetbalavond in het iconische Griffin Park. Het autenthieke stadion gaat na 116 jaar tegen de vlakte. Brentford verhuist weldra naar een andere, modernere thuisbasis. Door de zege mag Brentford naar Wembley voor de finale van de play-offs. Daarin zullen ze het opnemen tegen Fulham of Cardiff City. Fulhman won de heenmatch met 0-2, de terugmatch wordt donderdagavond gespeeld. De winaar van de finale promoveert naar de Premier League.