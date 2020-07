Pro League houdt been stijf en wil niet wijken van competitie met 16 clubs: competitiestart nu helemaal onzeker

Waasland-Beveren haalde dan wel zijn gelijk voor het BAS, maar dat betekent niet dat de Pro League zomaar zinnens is om de Waaslanders in de kalender voor 1A op te nemen komend seizoen. Peter Croonen en co hebben immers een plannetje klaar.

Volgens Het Nieuwsblad willen ze bij de Pro League de stemming op de vorige Algemene Vergadering op dezelfde manier overdoen, maar dan met een andere argumentatie. Zo wil de Pro League inroepen dat het onmogelijk is om nu nog speeldag 30 af te werken aangezien officiële matchen pas mogen vanaf 1 augustus en er dit weekend al de bekerfinale en de promotiematch voor 1A gepland staat. Ook oordeelt de Pro League dat het BMA juridisch hoger staat dan het BAS, maar dat valt te betwijfelen. AA Gent, Genk, Charleroi, Antwerp, Anderlecht en Standard zouden alvast achter het plan staan. Waasland-Beveren liet alvast weten dat ze een nieuw kortgeding zal aanspannen als dat plan weer gestemd wordt, en mogelijk zelfs CEO Pierre François persoonlijk zal dagvaarden. Als dat gebeurt, lijkt de competitiestart op 8 augustus echt in gevaar te komen.