Het nieuwe 1B: Club Brugge U23 vulte de leegte op en na twee jaar weer profvoetbal op het Lisp

De Algemene Vergadering van de Pro League had niet alleen betrekking op de Jupiler Pro League, maar ook op de Proximus League. Die zal volgend seizoen uit acht clubs bestaan, waaronder Lierse Kempenzonen en de beloften van Club Brugge.

Door het feit dat Beerschot en Oud-Heverlee Leuven allebei naar eerste klasse A promoveren bleven er maar zes clubs over in de Proximus League (1B). Lierse Kempenzonen, het nummer 13 van Eerste Nationale maar wel houder van een proflicentie, mag ook promoveren om de reeks aan te vullen. Dat heeft de Algemene Vergadering van de Pro League vrijdag besloten. Ook de beloften van Club Brugge (U23) zullen in eerste klasse B aantreden, volgens de informatie van Het Laatste Nieuws.

Weer profvoetbal op het Lisp

Dat brengt het totaal van de clubs in 1B op acht: Westerlo, Union, Lommel, Deinze, RWDM, Seraing, Club Brugge U23 en Lierse Kempenzonen. Volgend seizoen wordt 1B ook zonder periodekampioenschappen gespeeld, maar met een kampioen over de reguliere competitie.

Lierse K. is een van de twee clubs die voortkomt uit het in 2018 ter ziele gegane K Lierse SK. De club ging samen met Oosterzonen, waardoor het in Eerste Amateurklasse kon doorstarten. Na twee seizoenen onder de naam Lierse Kempenzonen keert er zo dus een Lierse terug in het profvoetbal. De andere club die voortkwam uit Lierse SK is Lyra-Lierse. Zij komen in het seizoen 2020/21 uit in Tweede Nationale.