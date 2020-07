Lierse-Kempenzonen haalt nog het meeste profijt uit nieuwe format: "Wij zijn klaar voor 1B"

Lierse-Kempenzonen is meeste opvallende partij die profijt haalt uit de nieuwe competitieformat. Vorig seizoen werden ze pas 13e in Eerste Amateurklasse, maar volgend seizoen staan ze in 1B.

"Doordat er veel clubs in financiële moeilijkheden zaten, hebben wij niet getwijfeld om een proflicentie aan te vragen. Dat is gelukt en daarom staan we volgend seizoen in 1B. Dat betekent dat we klaar zijn voor het profvoetbal", zegt het Luc Van Thillo aan Het Laatste Nieuws. "We zijn een profclub met een volledige professionele kern die speelt in een professioneel stadion."

"Wij hebben onze plek in het profvoetbal. Al twee jaar lang zitten we met 3.000 abonnees in eerste amateur. Onze achterban is geweldig, vorig seizoen speelden we wekelijks voor zo'n 4.000 man. Het is fantastisch dat voor hen dat we nu promoveren."

Lierse-Kempenzonen eindigde vorig seizoen pas 13e, maar zal dus volgend seizoen mogen aantreden in 1B. "Vorig jaar kenden we een minder seizoen, maar daar hebben we lessen uit getrokken. We hebben wat spelers laten gaan en hebben onze kern gevoelig versterkt met spelers uit 1B. Al zijn er nog wel enkele versterkingen nodig. "