🎥 Eerste periodetitel meteen de goede: OHL keert na vier jaar terug naar 1A

Wat een opluchting bij Oud-Heverlee en de Thaise investeerders na de beslissing van de Algemene Vergadering van de Pro League. Na vier jaar in staan de mannen van de Stellastad terug in de Jupiler Pro League. Hoe verging het hen in eerste klasse B?

2016/17: nieuw format, grote aanpassing

Het seizoen nadat Oud-Heverlee Leuven wegzakte uit de JPL werd de op een na hoogste klasse in een volledig nieuw jasje gestoken. De degradant uit 1A, OH Leuven, en de zeven beste clubs uit de tweede klasse vormden 1B. De competitie werd verdeeld in twee periodes en de winnaars van beide periodes namen het tegen elkaar op in een periodefinale.

De hoop op periodefinales mochten de Vlaams-Brabanders echter al snel opbergen. Met een zesde en zevende plaats werden ze veroordeeld tot play-off 3, waarin de club zich kon handhaven. Dat 1B geen competitie is waar de degradant uit 1A zomaar even snel kan terugkeren naar het hoogste niveau werd snel duidelijk.

2017/18: het Pearson-effect?

Het jaar erna waren er geen degradatiezorgen en moest OHL in de eerste periode maar nipt het onderspit delven voor Beerschot. Nochtans begon de club aan het seizoen met twee zeges uit zes matchen. Het bestuur greep in en zette Nigel Pearson in de dug-out. Een grote naam en een oude bekende van eigenaar King Power. Hij loodste Leicester City in 2014 naar de Premier League en moest ook promotie afdwingen met OHL.

Onder de Engelsman werd een flinke remonte ingezet, maar de eerste periodetitel ging naar Beerschot. In de tweede periode werd maar vijf keer gewonnen, wat een derde plaats opleverde. Opnieuw geen promotiefinale. Het ticket voor play-off 2 met Zulte Waregem, Lierse, Waasland-Beveren, KV Kortrijk en Moeskroen in de poule was maar een magere troost.

2018/19: Een ingreep die veel te laat kwam

Pearson kreeg nu ook de voorbereiding om zijn manschappen klaar te stomen voor promotie, maar de mayonaise bleek niet helemaal te pakken, om het zacht uit te drukken. Toch bleef Pearson geruggensteund worden door zijn landgenoten en stevende Oud-Heverlee Leuven opnieuw op play-off 3 af.

Daar kon de komst van trainersduo Franky Vercauteren - Vincent Euvrard op vier speeldagen van het eind niets meer aan doen. Het behoud werd door het tweetal relatief eenvoudig afgedwongen.

2019/20: Geen turbulentie? Vergeet het maar!

Met Vercauteren en Euvrard was de stabiliteit weergekeerd. Voor even toch, want toen kwam het nieuws dat 'de Prins' zou terugkeren naar 'zijn' Astridpark. Maar Euvrard en OHL overleefden die klap en de allereerste periodetitel in vier jaar 1B was een feit. Er werd dit seizoen overigens flink wat vers spelersmateriaal gehaald, met onder anderen, Van Hyfte, Perbet, Ngawa en Mercier.

De tweede periode en de openingsmatch van de promotiefinale (1-0) waren voor Beerschot. Geen onoverkomelijke uitslag na een trip naar het Kiel, waardoor OHL alles nog in eigen handen had om de scheve situatie recht te zetten aan Den Dreef.

Tot corona tussenbeide kwam. Wat er in de terugmatch gebeurt, is door de beslissing van de Pro League slechts bijzaak. Een promotiefeestje, zoals in 2015, zit er door de coronamaatregelen niet in, maar daarom is de vreugde niet minder groot.