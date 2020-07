Patrick Goots zou voluit de kaart van Lamkel Zé trekken op de Heizel: "Dat kan ook een voordeel zijn voor hem, dan doet hij ­misschien minder gek"

Ivan Leko verraste vriend en vijand met de selectie van Didier Lamkel Ze voor de bekerfinale tegen Club Brugge van zaterdag. Antwerp-icoon Patrick Goots vindt het alvast een goede zet van de nieuwbakken coach.

Goots is wel fan en zou dan ook voluit de kaart trekken van de Kameroener: “Ik zou hem gewoon laten starten”, zegt hij in Gazet van Antwerpen. “Het wordt ­sowieso moeilijk tegen Club Brugge, ik geef Antwerp maar 40 procent kans."

"Maar er zijn in het voetbal al genoeg mirakels gebeurd. En Lamkel Zé kan een meerwaarde zijn. Hij heeft van nature een goeie fysiek, dus je kan hem laten spelen tot zijn bobijntje af is. Dat er geen publiek in het stadion is, kan ook een voordeel zijn voor hem, dan doet hij ­misschien minder gek.”