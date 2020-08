OFFICIEEL: Lommel legt Club-Brugge target vast voor vier seizoenen

Het gaat hard daar in Lommel. De overname van de City-groep zorgt voor steile ambities en dat bewezen de reeds gerealiseerde transfers. Er mag nu nog een straffe naam bij dat stilaan indrukwekkende lijstje bijgeschreven worden.

Lommel maakt namelijk de transfer van Jordan Attah Kadiri bekend. De 20-jarige spits van Östersunds tekent voor vier jaar in Limburg.

Voor welk bedrag de aanvaller overkomt is niet geweten, maar een dikke maand geleden was er nog interesse van Club Brugge in Kadiri, en toen was er sprake van een transferbedrag van om en bij het miljoen euro. Toch wederom een stevige transfer dus voor Lommel.