🎥 Gueye geeft meteen zijn visitekaartje af bij Oostende

En dat mag ook wel, want naar verluidt zou KVO een miljoen euro hebben betaald om de Senegalese aanvaller los te krijgen van Saint-Etienne.

De oefenwedstrijd tussen KV Oostende en Cercle Brugge werd gespeeld in de 'nieuwe' Diaz Arena en werd uitgezonden op de lokale televisie. Na een uur voetballen stond KVO al 3-0 voor. Na amper één minuut misten De Kustboys nog een penalty en het is wachten tot de 43e minuut tot Vandendriessche met een kopbal voor het eerste doelpunt zorgt.

Meteen na de rust scoort Marquet een heel mooie goal en nog voor het uur zet Gueye zich door. Hij houdt twee verdedigers af en schiet dan mooi binnen via de paal. Mbenza mildert de score nog tot 3-1 maar verder komt Cercle niet meer.

Het doelpunt van Gueye

"Makhtar Gueye geeft even zijn visitekaartje af," dixit Niko Laine tijdens de livestream. Onze nieuwe spits knalt in zijn eerste match meteen ook zijn eerste goal binnen. Mogelijks en hopelijk een voorbode op many more to come ... ;) #kvocer pic.twitter.com/RWINYEuDqy