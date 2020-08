Aston Villa denkt aan Rode Duivel als concurrent voor ex-Bruggeling Wesley

Aston Villa kon afgelopen seizoen maar net de degradatie ontwijken in de Premier League en wil volgend seizoen een geruster seizoen tegemoet gaan. Het wil daarvoor meer stootkracht voorin en daar moet een Rode Duivel voor zorgen.

Volgens The Sun staat Divock Origi op het verlanglijstje. De 25-jarige spits draafde wel in 44 wedstrijden op dit seizoen voor landskampioen Liverpool, maar was veelal invaller. De concurrentie met onder meer Salah, Firminho en Mané is dan ook niet min.

Villa-coach Dan Smith wil Origi er graag bij en ook voor de Rode Duivel zelf kan een transfer naar Villa Park een goede move zijn met het oog op meer speelminuten in het kader van het EK 2021.

Bij Aston Villa zou Origi een concurrent worden van Wesley. De boomlange Braziliaan werd door Villa vorig zomer weggekocht bij blauw-zwart voor een recordbedrag van 25 miljoen euro. De spits liep echter een zware kruisbandblessure op tegen Burnley in januari dit jaar en zag zo zijn seizoen in rook opgaan.