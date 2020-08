Ex-sterspeler van Anderlecht bezorgt Porto de dubbel met tweeklapper

Sergio Conceiçao mag zich op de borst kloppen. De ex-speler van Standard behaalde de dubbel als coach van FC Porto. Hij mag daarvoor een voormalige speler van Anderlecht bedanken.

FC Porto stond tegenover aartsrivaal Benfica in de finale van de Portugese Beker. Het zag er even benard uit voor het team van Conceiçao toen Louis Diaz van het veld werd gestuurd in de 38ste minuut.

Chancel Mbemba (ex-Anderlecht) stelde echter orde op zaken met twee kopbaldoelpunten aan het begin van de tweede helft. De aansluitingstreffer van Carlos Vinicius maakte het nog even spannend, maar de 10 Porto-spelers hielden stand en mogen zo hun zeventiende beker op zak steken.