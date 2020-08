Maakt Dessers kans om Rode Duivel te worden? "We zien wel in september"

In september moet Roberto Martinez weer een keuze maken. Welke spelers neemt hij op in zijn selectie voor de Rode Duivels voor de wedstrijden tegen Denemarken en IJsland?

En maakt Cyriel Dessers kans op een selectie? Bij de Rode Duivels loopt met Romelu Lukaku alvast een spits rond die zeker is van zijn plek. Maar daarachter is het dringen. Origi, Benteke en Batshuayi verkeren allen niet bepaald in de vorm van hun leven.

Zou dat betekenen dat Martinez wel eens beroep doet op Dessers? Die bewees alvast wel al dat hij het doel weet staan. "Ik ben daar momenteel niet echt mee bezig. Ik heb wel een vriend die bij de Rode Duivels werkt, dus ik vang wel eens iets op. Maar we zien wel in september of ik erbij ben", zegt Dessers aan Het Belang van Limburg.

Dessers kan echter ook nog kiezen voor Nigeria, maar een oproep kreeg hij nog niet. "Ik kan voor beide landen uitkomen. Maar misschien word ik zelfs voor geen van de twee opgeroepen."