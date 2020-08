Hernan Losada vergeet de supporters niet te bedanken: "Zonder hen bestond deze club niet meer"

Van eerste provinciale naar eerste klasse A: het parcours van Beerschot de laatste jaren was onwaarschijnlijk. Zondag pakten de Kielse Ratten de titel in 1B en trainer Hernan Losada richtte zich na afloop van de match tot de fans.

"Ik ben superblij! Ook voor de supporters. Ze zijn massaal achter ons blijven staan in moeilijke tijden, ook zonder te weten in welke reeks we zouden uitkomen. Zonder supporters bestond deze club niet meer", was Hernan Losada de paars-witte aanhang bijzonder dankbaar. "Zij verdienen dit moment."

Hij vond het alleen jammer dat hij de titel niet samen met hen kon vieren. "Zij hebben in hun bubbel kunnen vieren, maar hopelijk kunnen we zo snel mogelijk weer contact hebben", zei de Argentijn, die ook aanmaande tot voorzichtigheid. "Volg de maatregelen. De veiligheid primeert."