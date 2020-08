Hernan Losada eindelijk met 'zijn Beerschot' naar 1A: "Hier heb ik altijd van gedroomd"

Hernan Losada en Beerschot waren al zeker van promotie, maar de winst van de promotiefinale bezorgde de club ook nog eens de titel. Losada was in de wolken na de wedstrijd en blikte in Extra Time nog eens terug op de voorbije jaren.

"In 2015 kwam ik terug bij Beerschot. Ik ben daarmee in de lagere reeksen gaan voetballen. Ik droomde ervan om met Beerschot weer naar eerste klasse te promoveren. Als speler was me dat niet gelukt, maar nu heb ik het gehaald als trainer", vertelt Hernan Losada.

Beerschot haalde het van OH Leuven, nadat het zowel de heenwedstrijd als de terugwedstrijd winnend wist af te sluiten. Toch had Beerschot het even moeilijk. Het was Leuven dat in de eerste helft het meeste gevaar creëerde, maar Beerschot kwam op voorsprong. Schuermans werkte bal knullig in eigen doel.

"Leuven was 20 minuten lang de betere ploeg met twee grote kansen om op voorsprong te komen. Maar uiteindelijk was de uitslag 5-1 over twee wedstrijden en zijn we verdiend kampioen. Je hebt in zo'n wedstrijden altijd een portie geluk nodig."