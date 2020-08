Danny Rose krijgt al jaren te maken met racisme: "Ze zeggen dat ik veel geld heb en dat ik er maar mee moet leren omgaan"

Danny Rose, ploegmaat van Toby Alderweireld bij Tottenham, geeft toe dagelijks nog in contact te komen met racisme. De linksback, die het afgelopen seizoen werd uitgeleend aan Newcastle, overwoog zelfs om te stoppen.

Al vijftien jaar lang krijgt Danny Rose te maken met racisme. Zo werd hij bij de Engelse beloften al eens op de korrel genomen door Servische fans, terwijl hij er ook bij was in Montenegro. Toen maakten duizenden fans apengeluiden richting de gekleurde spelers van de Engelse nationale ploeg.

Dat raakte de Engelsman diep en hij dacht zelfs aan pensioen. Volledig gedegouteerd van het racisme in het hedendaagse voetbal. "Ik maak het nog elke dag mee. Vorige week nog, toen ik op bezoek ging bij mijn moeder."

"Ik zette me op de parking en werd ineens omsingeld door drie politiewagens. Ze hadden melding gekregen van een wagen die niet correct aan het rijden was. Meteen volgden ook de vragen of de auto gestolen was, alsof ik die niet zelf kon betalen."

"Het gebeurt nu eenmaal bij mij. Ik moest een ademtest afleggen en verantwoorden hoe ik aan de auto kwam. Dan vragen ze mij om te bewijzen dat ik de auto betaald heb. Het is pure arrogantie. Racisme bestaat zowel in het voetbal als ernaast."

"Ik maakte het ook eens mee op de trein. Ik reisde in eerste klasse en toen vroeg de conducteur wel of ik wist dat ik in eerste klasse zat. Naast mij zat een blank koppel, waarvan de ticketten niet werden gecontroleerd. 'Moet je hun tickets ook niet nakijken' vroeg ik, waarop de man 'dat is niet nodig' antwoorde. Ook dat is racisme voor mij."

Rose krijgt dagelijks te maken met racisme, maar vindt dat hij er nog goed vanaf komt. "Als ik zie dat in Amerika een zwarte man gedood wordt door de politie op klaarlichte dag op midden van de straat, dan voel ik mij beschaamd over het racisme dat ik nog maar meemaak. Mensen zeggen me vaak dat ik veel verdien en er dus maar mee moet leren omgaan."