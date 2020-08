Ferran Torres hekelt Valencia na vertrek: "Ze wilden mijn imago beschadigen"

Ferran Torres is de nieuwste aanwinst van Manchester City. De Spanjaard laat Valencia achter zich en daar maalt de jonge vleugelspeler niet om.

Ferran Torres brak door vanuit de jeugd en was dit seizoen vaste waarde. Toch kijkt hij niet echt tevreden terug op de afgelopen twee seizoenen. "Het is een vertrek met pijn in het hart, want ik speel al sinds mijn zeven jaar voor de club."

"Maar ik heb er zware momenten gekend. Ik wou er uitgroeien tot clubicoon, maar de club wou me weg. Ik heb geen onaanvaardbare eisen gesteld, maar toch gingen ze niet akkoord", zegt de Spanjaard. Torres zou gevraagd hebben om kapitein te worden en wou meteen ook een van de bestbetaalde spelers van de club worden.

"Ik blijf Valencia eeuwig dankbaar, maar er waren mensen binnen de club die mijn imago wilden beschadigen. Niet alleen ik, maar ook mijn familie en manager. Ik was 17 en kreeg te horen dat ik zou falen, dat deed wat met me."

Toch sluit Ferran een terugkeer naar Valencia niet uit. "Ik zou ooit graag terugkeren naar Valencia. Ik ben nog jong, tegen dan zijn die mensen hopelijk al weg uit de club."