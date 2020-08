Ivan Rakitic kan Barcelona achter zich laten, maar Catalanen stellen hoge eisen

Ivan Rakitic lijkt Barcelona dan toch te gaan verlaten. De Kroaat kwam aanvankelijk niet meer in de plannen voor van Ernesto Valverde, maar onder Quique Setien kwam hij weer vaker in beeld.

Rakitic lijkt al langer op weg naar de uitweg bij Barcelona, maar kwam na nieuwjaar toch weer boven water bij Barcelona. Toch zal het niet genoeg zijn voor een verlengd verblijf. De Kroatische middenvelder trekt naar alle waarschijnlijkheid na zes seizoenen en 309 wedstrijden de deur bij Barcelona achter zich dicht.

Waar Rakitic naartoe trekt, is nog niet duidelijk. Sevilla, Rakitic's oude club, had verregaande interesse. Maar volgens Cadena COPE is die interesse ondertussen al afgekoeld. Barcelona en Rakitic zouden te hoge eisen stellen. Zo wil Barcelona nog 10 miljoen euro vangen voor de spelverdeler, terwijl Rakitic ook geen afstand wil doen van zijn hoge salaris van 8,5 miljoen euro per jaar.

Door de jaren heen manifesteerde Rakitic zich als een stille kracht op het middenveld. Maar vorig jaar leek er opeens geen plek meer voor de middenvelder. Rakitic stuurde zelf aan op een vertrek, maar werd weer opgevist. Nu lijkt er dan toch een einde te komen aan de samenwerking.