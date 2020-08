Broer van Leander Dendoncker trekt ook naar Premier League

Lars Dendoncker volgt het voorbeeld van zijn broer en gaat in de Premier League voetballen. De jongere broer van Leander, 19, kiest voor een avontuur bij Brighton.

Dendoncker komt over van Club Brugge, waar hij afgelopen seizoen actief was in de jeugd. De jongere broer van Leander kan zowel als Leander zelf zowel in de defensie als op het middenveld uit de voeten. Al voelt hij zich wel meer thuis in de verdediging.

"Ik ben een sterke verdediger, goed in de lucht en comfortabel met beide voeten. Ik ben erg tevreden om een Brighton-speler te zijn."

Dendoncker sluit er aan bij het U23-elftal. "Het is altijd mijn droom geweest om in de Premier League te voetballen. Ik sprak er met Leander over en hij vertelde mij dat het echt een ervaring was die je eens moet meemaken. Hij was ook heel positief over de trainers hier. Ze worden hier niet alleen fysiek beter, maar ook tactisch. Op elk facet van het spel eigenlijk."