Lierse Kempenzonen in 1B: onverhoopte promotie na regelrecht rampseizoen

Er wordt volgend seizoen terug profvoetbal gespeeld op het Lisp, en dat mogen we een verrassing van formaat noemen. Lierse Kempenzonen flirtte het hele seizoen met degradatie naar 2e Afdeling. Dat werd op het nippertje vermeden. De proflicentie werd behaald, waardoor de Pallieters alsnog promoveren.

Lierse K. begon niet zonder ambitie aan het vorige seizoen in Eerste Nationale. Rocky Peeters, de nieuwe T1 van de Pallieters, kreeg de motor echter niet aan de gang. Gevolg: een desastreuze competitiestart waarin amper drie op eenentwintig werd behaald.

Peeters had het al snel verkorven bij (een deel van) het publiek. Het Lierse bestuur zette de Limburger eerst nog uit de wind, maar half oktober gebeurde het onvermijdelijke: Rocky Peeters werd bedankt voor bewezen diensten. Het was clubman Dirk Gyselinkcx die Lierse K. naar veilig vaarwater moest brengen. Technisch coördinator Urbain Spaenhoven zette achter de schermen mee de lijnen uit.

Afscheid van clubiconen

Het bleef ook na de komst van Gyselinckx moeilijk om een constante te krijgen in het spelniveau van de Pallieters. En alsof dat nog niet genoeg was, vertrok Frédéric Frans tijdens de winterstop. Frans, man van het huis en aanvoerder van het team, keerde een half seizoen eerder terug na een avontuur in Schotland. Beerschot bood hem een niet te weigeren kans om op een hoger niveau aan de slag te gaan.

Wat later werden ook Thomas Wils en Yoni Buyens, toch twee jongens die al heel wat watertjes doorzwommen hebben met Lierse, uit de kern gezet. Hun verwijdering zorgde echter niet onmiddellijk voor een schokeffect.

Ternauwernood ontsnapt aan degradatie...

Lierse K. moest bang naar beneden blijven kijken in het klassement. Met een zeven op negen in de laatste drie wedstrijden ontsnapten de Pallieters aan degradatie. Ze eindigden met evenveel punten als La Louvière, maar een gewonnen match minder doet de Walen de das om.

... en promotie naar 1B

In plaats van een derby tegen Lyra-Lierse, dat vorig seizoen kampioen werd in 3de Afdeling, mag Lierse Kempenzonen zich nu gaan opmaken voor confrontaties tegen onder meer Westerlo en Lommel. Lierse K. vroeg immers met succes zijn proflicentie aan. Door de gekende perikelen maken de Pallieters zo onverwacht en onverhoopt hun opwachting in het Belgische profvoetbal.

Het wordt uitkijken naar wat de ploeg van Tom Van Imschoot zal kunnen brengen. Lierse Kempenzonen trok in het tussenseizoen volop de kaart van Belgische spelers. Benieuwd of er de komende weken nog versterking wordt binnengehaald, nu de onverhoopte promotie een feit is.

De eerste grote test dient zich alvast binnen twee weken (23/8) aan. Dan gaat Lierse Kempenzonen op speeldag 1 van de Proximus League in de Kempische derby op bezoek bij Westerlo, een van de voornaamste titelpretendenten.