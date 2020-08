🎥 Ontdek de nieuwe 'JPL-hymne': Pro League kiest voor een stevige elektronische beat van eigen bodem

U zal de hymne bij de start van de openingswedstrijd tussen Club Brugge en Charleroi op zaterdagavond niet meer kunnen meebrullen, want de Pro League steekt zijn anthem in een geheel nieuw jasje.

Het deed daarvoor beroep op Soulwaw. Dat is een DJ-collectief uit Gent uit de Belgische technoscene. Zo zal ook de nieuwe anthem klinken van de Pro League. Geslaagd of niet? U mag dat zelf beoordelen. Het wordt alleszins even wennen voor de Belgische voetbalfan.