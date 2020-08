OFFICIEEL: Juventus zet coach op de keien na uitschakeling in Champions League

Maurizio Sarri is niet langer de coach van Juventus. De uitschakeling in de Champions League door Olympique Lyon deed de Italiaan de das om. Sarri was amper veertien maanden coach in Turijn.

Maurizio Sarri behaalde onlangs de negende Scudetto op rij met Juventus. Maar aan het Europees avontuur kwam vrijdagavond abrupt een einde. Het was Olympique Lyon dat Juventus uit de Champions League kegelde. En die uitschakeling is in de Turijnse bestuurskamer in het verkeerde keelgat gesloten. Maurizio Sarri is zaterdag dan ook bedankt voor bewezen diensten. Onder meer Simone Inzaghi en Maurizio Pochettino worden genoemd als opvolger van Sarri.