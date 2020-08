Roeselare schuwt favorietenrol in Eerste Nationale niet: "Onze ambitie is terugkeer naar 1B, maar we zijn nog lang niet klaar"

Het vernieuwde Roeselare maakt komend seizoen haar opwachting in Eerste Nationale. Daarin zal de ploeg van T1 Karel Fraeye met torenhoge ambities aan de start verschijnen. Dat de West-Vlamingen door iedereen bekeken wordt als titelfavoriet, nemen ze er graag bij.

Gisteren kon u op deze website al lezen dat Roeselare zowel in de bestuurskamer als qua spelerskern een totale makeover ondergaat. Roeselare '2.0' wil zich komend seizoen in Eerste Nationale mengen in het titeldebat. Trainer Karel Fraeye beseft dat zijn team de te kloppen ploeg zal worden.

"We zullen inderdaad tot titelfavoriet gebombardeerd worden", vertelt Karel Fraeye aan Voetbalkrant.com. "Het is aan ons om daaraan te beantwoorden door de juiste spelers te halen. We kozen ook bewust voor enkele jonge jongens, met wie we een duurzame groei kunnen genereren."

"Het is normaal dat men ons als favoriet afschildert, en we moeten die rol ook zeker niet ontvluchten. Al zijn we daar op dit moment trouwens ook nog helemaal niet klaar voor. Maar onze ambitie is duidelijk: wij willen terug naar 1B."

Vorig seizoen was Deinze meer dan een klasse te sterk voor de tegenstand in de toenmalige Eerste Amateurklasse. Zo'n vaart zal het komend seizoen wellicht niet lopen. "Ploegen als THES Sport, Knokke, Patro Eisden en Dender verwacht ik toch bovenaan. Stuk voor stuk stevige elftallen. En daarnaast zijn er ook nog enkele Waalse ploegen, die nooit te onderschatten zijn. Hoe dan ook is deze reeks ideaal voor ons. Hier kunnen we bouwen aan iets waar we de volgende jaren op kunnen verder borduren", besluit Karel Fraeye.