Roeselare rijgt aanwinsten aaneen: "We moeten maar liefst twee kernen heropbouwen"

Dat er een nieuwe wind waait bij Roeselare is een serieus understatement. Tabula rasa, dat is wat er bij Roeselare aan de gang is. Na de pijnlijke degradatie bouwt Roeselare aan een nieuwe structuur, zowel op het veld als in de bestuurskamer. Voetbalkrant.com sprak hierover met T1 Karel Fraeye.

Wouter Biebauw, Nermin Zolotic en Robbe Bakelandt. Dat zijn de enige overlevers van vorig seizoen in de kern van de West-Vlamingen. Het hoeft dus niet gezegd dat er voor Karel Fraeye en co een heleboel werk op de plank ligt. "De club heeft er bewust voor gekozen om alles te vernieuwen. Ook van de beloftenkern schiet er haast niets meer over. In alle geledingen van de club gaan we voor vernieuwing. We willen op een duurzame, gezonde manier groeien", vertelt Karel Fraeye.

En zo strandde de voorbije weken aanwinst na aanwinst op Schiervelde vanuit alle hoeken van Europa. "In onze staf en bestuurskamer beschikken we over verschillende netwerken. Van die kennis maken we maar al te graag gebruik. Normaal gezien blijft 60à70% van de kern behouden, maar hier moeten zowel de A-kern als de beloftenkern opgebouw worden. In totaal dus zo'n 40 spelers. Dat vergt tijd!"

En tijd krijgt Roeselare, nu de start van de competitie in 1ste Nationale met een maand is uitgesteld. "Dat uitstel komt ons erg goed uit, daar moeten we niet flauw over doen", bekent Fraeye. "We hebben nog heel veel werk, maar we hebben dus nog tijd. We hebben nog bijna acht weken tot de start van de competitie. Onder meer een spits staat hoog op de verlanglijst. Maar we zullen het juiste moment afwachten om het juiste profiel aan te trekken. We weten dat spelers geïnteresseerd zijn in ons project, en ook de infrastructuur hier is top.

Anele Ngcongca laat op zich wachten

De meest klinkende naam in de lijst aanwinsten is ongetwijfeld Anele Ngcongca. Al is de 32-jarige ex-speler van Racing Genk nog niet in ons land. "Anele zit inderdaad nog vast in Zuid-Afrika, door het coronavirus. Het is helemaal niet evident om hem naar België te krijgen. Ten laatste begin september wordt hij in België verwacht."

In diverse Zuid-Afrikaanse media werd gemeld dat de transfer naar Roeselare niet zou kunnen doorgaan, maar de West-Vlamingen bevestigden onze redactie dat de transfer wel degelijk officieel is.