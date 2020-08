'Arsenal wil écht af van speler en biedt hem 20 miljoen om te vertrekken'

Bij Arsenal willen ze duidelijk af van hun dure contracten. Zo heeft grootverdiener Mesut Özil naar verluidt een aanbieding gekregen van bijna 20 miljoen euro om meteen te vertrekken bij The Gunners.

Özil krijgt bij Arsenal een hallucinant loon van bijna 400.000 euro per week. Voor een sterspeler die elke week assists en goals levert, is dat zelfs in de Premier League veel geld. Maar het probleem is groter, want Özil speelt amper bij Arsenal.

De Duitse speler met Turkse afkomst heeft nog een contract van één jaar bij Arsenal, ter waarde van bijna 20 miljoen euro. Maar bij Arsenal hebben ze volgens The Sun die 20 miljoen euro nu aangeboden, in de hoop dat Özil definitief vertrekt.

Özil speelde dit seizoen nog 18 wedstrijden voor Arsenal, daarin scoorde hij amper 1x en gaf hij 2 assists.

Ter vergelijking: Aubameyang krijgt 221.000/week en is de tweede best verdienende speler in de Arsenal-selectie