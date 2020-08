Liefst vier zware en wellicht langdurige blessures bij OHL: "Misschien speelt één van hen een jaar niet"

Ondanks het behaalde punt op de eerste speeldag heerst er treurnis bij OHL. De promovendus zag tegen Eupen vier spelers uitvallen. Hoewel het nog vroeg is voor conclusies, dreigt het om zware en langdurige blessures te gaan.

Er waren nog enkele minuten te spelen in de eerste helft toen de eerste spelers noodgedwongen het terrein moesten verlaten. Mathieu Maertens greep bij het wegdraaien naar de adductoren. Derrick Tshimanga bleef steken in het gras en deed zich zo zeer aan de hamstrings

Kenneth Schuermans lijkt er het ergst aan toe te zijn. De centrale verdediger moest op een draagberrie weggedragen worden. Zijn achillespeesblessure houdt hem wellicht een hele lange tijd van het voetbalveld. "Misschien kan één van hen een jaar niet spelen", verwees trainer Marc Brys naar de in Leuven zo populaire speler. "Ik stond er dicht bij toen het gebeurde. Het lijkt toch wel echt erg te zijn."

Ligt het aan het veld?

Ten slotte komt ook Frédéric Duplus gehavend uit de strijd. De man met een verleden bij Zulte Waregem en Antwerp beschadigde zijn knie. Het is uiteraard nog afwachten wat de scans zullen aangeven, maar de verwachting is dat geen van hen de volgende weken op het terrein zullen staan. Brys maakte er een bedenking bij. "We moeten op de beelden zien of het aan het veld ligt, of het pech is."