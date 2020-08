Yannick Carrasco op jacht naar de Champions League en een verlengd verblijf bij Atlético Madrid

Yannick Carrasco voelt zich weer op en top voetballer. De flankspeler aasde al een poos op een terugkeer naar Europa en was dus bijzonder blij met de uitleenbeurt aan Atlético Madrid.

Atlético Madrid strandde in de Primera Division op de derde plaats, na Real Madrid en Barcelona. Straks beginnen los Colchoneros ook nog aan de 'Final 8' van de Champions League en daarin hoopt Yannick Carrasco belangrijk te zijn voor zijn ploeg.

"We staan tegenover RB Leipzig, de nummer 3 van Duitsland. Een heel sterk team met andere woorden", sprak Carrasco bij Marca. Hij was al eens finalist in de Champions League en hij scoorde zelfs in die finale. "Na twee pijnlijke finales verdient de club die trofee."

Zelf is Carrasco blij dat hij weer in Europa voetbalt en hij zou graag langer bij Atlético blijven. "In China moest ik het team dragen. Hier zijn het alleen maar topspelers. Ik was ook blij toen Atlético me terug wou. En hopelijk kan ik langer blijven", besloot hij.