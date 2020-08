Anderlecht heeft een middenvelder nodig die een man voorbij kan/wil gaan

't Was niet wat ze voor ogen hadden bij Anderlecht afgelopen weekend. Het middenveld draaide niet en er was amper diepgang of creativiteit te bespeuren. Te traag in de opbouw en te veel achteruit om goed te zijn.

Peter Zulj had de boter gegeten bij de fans en daar is ook iets voor te zeggen. De Oostenrijker speelde amper diep, hield het bij risicoloze passes richting zijn doelman of de twee centrale verdedigers en kon geen enkele keer zijn man uitschakelen.

Man voorbij

Maar ook Sambi Lokonga bezondigde zich daar veel aan, enkele goeie cross- en steekpasses uitgezonderd. Met daarvoor ook nog Vlap, die niet uitblinkt in snelheid, weet je meteen waar het grootste probleem ligt. Het systeem van Anderlecht is erop gebaseerd dat ofwel Zulj of Lokonga de bal gaan ophalen tussen Luckassen en Cobbaut - die ook niet excelleren in verzorgde passing - en van daaruit opbouwen.

Maar dan wordt er wel verwacht dat ze eens hun man kunnen voorbijgaan om de tegenstander uit positie te brengen. Dat gebeurde weinig of niet. Het is waarschijnlijk geen optie om Trebel te rehabiliteren tot basispion, maar hij zou dat wel kunnen. Of Marco Kana? We durven niet zeggen dat de ervaring van Zulj opweegt tegen de snelheid en techniek van de net 18-jarige.

Ruimte tussen verdediging en aanval te groot

In ieder geval roept Anderlecht op deze manier onheil over zichzelf af. De ruimte tussen Zulj-Lokonga en het aanvallende compartiment is veel te groot. Heel makkelijk te verdedigen ook als ze niet verticaal kunnen spelen, zoals Mechelen het grootste deel van de match bewees.

Wouter Vrancken gaf ook al een tip aan zijn collega-trainers: pure mandekking op het middenveld en paars-wit heeft problemen. Een sneller denkende en handelende middenvelder zou al veel kunnen oplossen. Eentje die wel een man kan uitschakelen en zo de hulpdefensie van de tegenstander moet activeren. Dan krijg je hoger op het veld weer eentje die vrij staat. Terug naar het tekenbord voor Vercauteren en Kompany?