'Game changer' in de Champions League? 'PSG kan toch rekenen op Mbappé'

Paris Saint-Germain krijgt er een sterretje bij als kanshebber om de Champions League te winnen. Op training bij het Franse sterrenensemble maakte Kylian Mbappé onverwachts zijn wederoptreden.

Op 24 juli sloeg het noodlot toe bij PSG. De hoofdstedelingen staken die dag wel de Coupe de France op zak. Het won tegen Saint-Étienne in de finale, een match die uitdraaide op een schoppartij. Het grootste slachtoffer van de avond: Kylian Mbappé.

Er werd al meteen gevreesd dat het seizoen van de Franse superster voorbij was en dat hij dus niet meer in actie zou kunnen komen in de Champions League. Maar plots, daags voor de 1/8 finale tegen Atalanta, verscheen hij op de training.

Door zijn terugkeer beschikt PSG natuurlijk over meer wapens in de jacht op de 'Beker met de Grote Oren'.