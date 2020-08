OFFICIEEL: Thibaut Courtois ziet zijn grootste concurrent vertrekken

De wegen van Real Madrid en Alphonse Areola scheiden per 11 augustus 2020. De Franse doelman keert terug naar PSG.

Real Madrid heeft via de eigen mediakanalen aangekondigd dat het een punt heeft gezet achter de uitleenbeurt van Alphonse Areola. De doelman is eigendom van PSG en werd sinds 2 september 2019 gehuurd.

In het begin van het seizoen kreeg Thibaut Courtois nog bakken kritiek over zich heen en kreeg Areola geregeld zijn kans. Maar onze landgenoot kreeg de voorkeur op zijn concurrent en na Nieuwjaar stond Areola alleen nog maar in de Copa del Rey onder de lat.

Thibaut Courtois is dus van een belangrijke concurrent verlost, al zal Real wel een nieuwe doelman aantrekken.