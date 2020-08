Huidige editie nog niet afgerond maar CL-duel volgend seizoen wordt al uitgesteld vanwege corona

Donderdag wordt de Final 8 in de Champions League afgetrapt voor het seizoen 2019/2020. Maar ondertussen zijn de kwalificatiewedstrijden voor de volgende campagne al gestart.

De finale van de Champions League volgend seizoen wordt in Istanbul gehouden. De kans dat één van de ploegen die zich nu in kwalificatieronde 1 bevinden daar zullen staan, is nagenoeg onbestaande. Het gaat namelijk over de kampioenen van Kosovo (Drita) en Noord-Ierand (Linfield).

Normaal gezien zouden ze het in de voorrronde van de kwalificatie tegen elkaar moeten opnemen dinsdagavond, maar bij Drita uit Kosovo hebben enkele spelers positief getest op het coronavirus. Wanneer de wedstrijd tussen Drita en Linfield dan wel gespeeld kan worden, is nog niet bekendgemaakt.

De wedstrijden in Zwitserland op neutraal terrein gespeeld.