Bayern schiet met scherp naar Barcelona: Lewandowski is de beste ter wereld

Vrijdag staat er in de FInal 8 van de Champions League met Bayern München - Barcelona een absolute kraker op het programma. In de pers is de psychologische oorlogsvoering alvast begonnen.

De Spaanse krant Mundo Deportivo heeft enkele uitspraken van Bayern-iconen beoordeeld en kon niet anders vaststellen dat ze Duitsers Barcelona zwaar aan het provoceren zijn. Duel Lewandowski vs Messi Zo zegt Lothar Matthäus dat Bayern niet van dit Barcelona mag verliezen. Maar hij gaat nog een stapje verder door te zeggen dat Lewandowski niet alleen de beste doelpuntenmaker ter werels is, maar ook de beste speler ter wereld is en niet Messi. Daar zullen ze in Catalonië absoluut niet mee akkoord gaan. Duel Neuer vs ter Stegen Bestuurslid Rummenigge zei dan weer dat Bayern-doelman Manuel Neuer een keeper van wereldklasse is. Ook bij Barcelona verdedigt een Duitser het doel: Marc-André ter Stegen. Maar die is volgens Rummenigge nog onderweg om een keeper van wereldklasse te worden. Eén ding is alvast zeker: bij Barcelona zijn ze erop gebrand om Bayern lik op stuk te geven na de straffe uit





Volg Barcelona - Bayern München live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (14/08).