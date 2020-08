Portland Timbers winnen 'MLS is back'-toernooi

Door het coronavirus werd ook de MLS stilgelegd. Als voorbereiding op het nieuwe seizoen werd er een postcoronatoernooi georganiseerd. De winnaar plaatste zich rechtstreeks voor de Champions League in de CONCACAF.

Die winnaar is Portland Timbers geworden. In een ietwat verrassende finale tussen Portland en Orlando trok Portland aan het langste eind. Eindfavorieten als LAFC, met Carlos Vela, of Toronto, met Ciman en Pozuelo, werden al vroeger in het toernooi uitgeschakeld.

Portland wist in de finale met 2-1 te winnen van Orlando. De Kroaat Dario Zuparic zorgde voor de winnende treffer.

Deze week vat het gewone MLS-seizoen weer aan. Dat zal, net als dit toernooi, achter gesloten deuren plaatsvinden.