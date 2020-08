OFFICIEEL: K.M.S.K Deinze heeft op zeer originele manier twee verrassende transfers voorgesteld

Verrassing van formaat in 1B. K.M.S.K Deinze is er namelijk in geslaagd om Ronald Vargas en Renato Neto binnen te halen voor komend seizoen. Ze speelden allebei bij KV Oostende vorig seizoen.

Ronald Vargas en Renato Neto zullen volgend seizoen niet meer op het hoogste niveau te zien zijn. Ze gaan namelijk allebei aan de slag bij K.M.S.K Deinze. De club speelt volgend seizoen in 1B en daar starten ze met heel wat ambitie. De club heeft de twee nieuwe transfers op een zeer originele manier voorgesteld. Zo speelde Denijs Van De Weghe, de voorzitter van Deinze, het Rad van Fortuin om de spelers voor te stellen. Bart Kaëll was de presentator van dienst. Twee toptransfers zetten ambitie KMSK Deinze kracht bij! Geplaatst door K.M.S.K. Deinze op Woensdag 12 augustus 2020