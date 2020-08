Champions League: Timothy Castagne op de bank bij Atalanta, geen Mbappé in de basis bij PSG

Om 21u staan Atalanta Bergamo en PSG tegenover elkaar in de kwartfinales van de Champions League. Bij Atalanta start Castagne op de bank en zit Iličić niet in de selectie. Bij PSG zit Mbappé op de bank.

Atalanta Bergamo wil deze avond stunten tegen PSG, maar ze zullen het in het begin zonder Castagne doen. De Belg start namelijk op de bank. Gómez en Zapata is het spitsenduo en zij zullen dus voor de doelpunten moeten zorgen. Josip Iličić, één van de revelaties dit seizoen, is er niet bij.

Bij PSG starten ze zonder Kylian Mbappé. De Franse aanvaller is dus niet fit genoeg om in de basis te staan. Neymar, Sarabia en Icardi moeten voor de doelpunten zorgen.