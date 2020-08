Franse flankaanvaller is op weg naar Atalanta Bergamo

Atalanta is uitgeschakeld in de Champions League, maar Castagne en zijn ploegmaats zullen volgend seizoen terugkeren naar het kampioenenbal. De kans is bestaande dat ze dan versterkingen hebben gehaald, want onder meer Florian Thauvin zou op weg zijn naar de Italiaanse club.

Atalanta zal ook volgend seizoen in de Champions League te zien zijn en ze zouden dan ook graag enkele nieuwe spelers binnenhalen. Volgens La Gazzetta Dello Sport zou Atalanta geneigd zijn om de Florian Thauvin, die momenteel voor Olympique de Marseille speelt, over te nemen van de Franse club. Het contract van Thauvin is nog niet verlengd en hij gaat zijn laatste jaar in bij de club, dus de leiding van Marseille wil hem graag verkopen. Zo moeten ze hem over een jaar niet gratis laten gaan. Marseille zou rond de 20 miljoen euro willen voor de flankaanvaller.