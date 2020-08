Ontredderde Piqué bereikt opnieuw de bodem met Barcelona: "Als het moet ben ik de eerste om te vertrekken"

Gerard Piqué schuwde de harde woorden niet na de historische afgang van Barcelona tegen Bayern München. De Spaanse verdediger is ook niet te beroerd om in eigen boezem te kijken.

De gelaatsuitdrukkingen bij de Barcelona-spelers na de laatste tegendoelpunten en het laatste fluitsignaal spraken boekdelen. Ze wilden zo snel mogelijk van het veld en het liefst ook uit het stadion vertrekken na de blamage.

"Onaanvaardbaar. Beschamend", zo probeerde Gerard Piqué voor de microfoon van Movistar te omschrijven wat hij net had meegemaakt. "En het is niet de eerste keer dat we de bodem bereiken, maar ook niet de tweede of de derde."

Er is nood aan verandering beaamde de Catalaan. "Spelers en trainers volgen elkaar op, maar we slagen er niet in om competitief te zijn op het Europese toneel. Er is nood aan vers bloed en, als het moet, ben ik de eerste om te vertrekken", nam hij zijn verantwoordelijkheid.

Die vernieuwing zal met grote zekerheid met een nieuwe trainer gebeuren, want Setien zal op korte termijn de laan worden uitgestuurd (dat kon u hier lezen).