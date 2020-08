Philippe Coutinho keer na zijn twee doelpunten tegen Barcelona terug: "Hij zou zomaar eens bij Barcelona kunnen blijven"

Philippe Coutinho keer na een weinig succesvolle uitleenbeurt terug naar Barcelona, waar hij gisteren nog twee keer tegen scoorde en een assist afleverde.

Barcelona wil de Braziliaan graag verkopen en een terugkeer naar de Premier League lijkt dan ook een logisch vervolg, maar zijn makelaar weet nog niet waar de toekomst van de 28-jarige Braziliaan ligt.

"Coutinho houdt van de Premier League en hij droomt ervan om terug te keren, maar we mogen de financiële kant van zo'n deal niet onderschatten. Zeker niet nu", zei zijn makelaar.

"Als de Champions League gedaan is, dan gaan we rond de tafel zitten met Barcelona. Dan zullen we beslissen over zijn toekomst, maar een verlengd verblijf bij Barcelona kunnen we zeker niet uitsluiten."