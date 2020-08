PSG zwaar beboet door UEFA wegens getreuzel in de kleedkamer

PSG is op de vingers getikt en beboet door UEFA nadat ze iets te lang in de kleedkamer zijn blijven hangen tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Atalanta.

Het gaat niet over de vieringen na de knotsgekke zege tegen Atalanta, maar over de rust. De spelers van PSG zijn toen langer dan toegestaan in de kleedkamer gebleven. De tweede helft werd dus later op gang getrapt en daar kan UEFA allerminst mee lachen.

De Franse hoofdstedelingen hebben een boete van 30.000 euro ontvangen. Misschien kunnen ze het been van trainer Thomas Tuchel als verzachtende omstandigheden inroepen, want de Duitse trainer loopt op krukken rond. Anderzijds valt een boete van 30.000 euro in het niets met wat ze in Parijs aan spelerslonen betalen...