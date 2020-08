Het speculeren over een nieuwe trainer mag beginnen: 'Setien moet zijn koffers pakken'

De positie van Quique Setién is onohoudbaar na de keiharde afstraffing die Barcelona leed in Lissabon: 8-2 tegen Bayern München. De kelk moest tot op de bodem leeg en na de match klonk het unisono: "er is nood aan verandering".

En die verandering houdt onder meer een nieuwe coach in. Het bestuur van Barcelona zou volgens Sky Sports al beslist hebben over het lot van Quique Setien, sinds januari aan de slag bij de Catalanen. De coach leed vrijdag zijn vijfde match in 25 matchen, maar de manier waarop was er te veel aan. Hij krijgt zijn C4. De geruchtenmolen kan nu dus ook op gang komen. In januari werd clubicoon Xavi, nog maar in zijn kinderschoenen als trainer, genoemd bij FCB. Ook Mauricio Pochettino wordt aan de club gelinkt. Na zijn ontslag bij Tottenham nam hij nog geen nieuwe trainersbaan aan.