Chelsea leurt met Batshuayi en vindt een geïnteresseerde club in de Premier League

Michy Batshuayi heeft geen toekomst meer bij Chelsea. De Rode Duivel was er nooit titularis en kan deze zomer nog geld in de lade brengen bij de Blues. De Londense club is hem dan ook liever kwijt dan rijk.

Chelsea heeft redenen genoeg om Batshuayi van de hand te doen: er wordt niet meer op hem gerekend door manager Lampard, titularis was hij nooit en nu zijn laatste contractjaar ingaat kan hij nog een aardig bedrag opleveren. Daarna is het te laat. Weerzien met Marcelo Bielsa Ook Batshuayi zou beter af zijn bij een vertrek. Bij een nieuwe club kan hij meer speelminuten verzamelen met het oog op het EK in de zomer van 2021. Die speelgelegenheid zou hij kunnen vinden bij een andere club in de Premier League. Geruchten over een overstap naar West Ham United doen de ronde, maar in de Britse pers is er vooral sprake van interesse van Leeds United. Daar zou hij Marcelo Bielse opnieuw tegenkomen, de coach waarbij hij goeie tijden kende bij Marseille