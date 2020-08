Maandag bijltjesdag bij Barcelona? Club staat voor grootse veranderingen, te beginnen met een nieuwe trainer

FC Barcelona likt de wonden na de beschamende 8-2 nederlaag tegen Bayern München. Tegelijkertijd moet er ook werk worden gemaakt van de toekomst, want de historische nederlaag heeft iedereen doen inzien dat het zo niet verder kan bij de Catalaanse club.

Maandag zullen er knopen worden doorgehakt bij FC Barcelona. Daar pakte persbureau AFP mee uit. Er is intern al veel gepraat en het is niet de kwestie óf Setién ontslagen wordt bij de club maar wannéér. De timing zal wellicht afhangen van wanneer er een opvolger is gevonden. Koeman, Xavi en Pochettino zijn de drie grootste kanshebbers op de job.

Facelift in de spelerskern

Naast Setién moet ook sportief directeur Eric Abidal vrezen voor zijn job, temeer omdat hij al in de clinch lag met Lionel Messi. Over de spelerskern moet er ook het een en ander beslist worden.

Gerard Piqué zei na afloop van de match dat er nood was aan verandering in alle geledingen van de club en dat hij zelf de eerste zou zijn die vertrekt als dat nodig zou zijn. Er mogen dus ook veel spelers vrezen voor een gedwongen vertrek.