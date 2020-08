OFFICIEEL: Cercle Brugge shopt bij Chelsea en huurt 21-jarige spits die vorig seizoen vlot scoorde in Nederland

Vers bloed is gearriveerd in Brugge om de aanval van Cercle te versterken. Een huidig Chelsea-speler dan nog wel. Cercle Brugge heeft de komst van Ike Ugbo afgerond. De 21-jarige spits is eigendom van de Blues en maakte vorig seizoen nog 13 goals in Nederland voor Roda JC.

Ugbo stelde zich al even kort voor in een filmpje van zijn nieuwe ploeg Cercle Brugge. "Ik ben een aanvaller. Ik hou ervan om goals te maken, kansen te creëren, de fans gelukkig te maken en alles te doen om het team te helpen." De rol van coach Paul Clement was niet onbelangrijk in het overtuigen van de jonge speler. "Als je kijkt naar zijn ervaringen en verwezenlijkingen, is dit een goede stap voor mij en kan ik veel van hem leren." 🔥🖊️ 𝗛𝗲’𝘀 𝗵𝗲𝗿𝗲: 𝘄𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝗜𝗸𝗲 𝗨𝗴𝗯𝗼! #levecercle pic.twitter.com/VErLV2jVow — Cercle Brugge (@cercleofficial) August 18, 2020 Cercle Brugge heeft ook een aankoopoptie bedongen.