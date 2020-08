32 miljoen euro? Buffalo's vangen nog meer miljoenen door masterclass onderhandelen van Ivan De Witte

Jonathan David wisselt KAA Gent in voor Lille OSC. Ivan De Witte gaf een masterclass onderhandelen in de Noord-Franse stad. En hij had het lef om zeven miljoen euro op het spel te zetten voor club én speler.

Op het moment dat Ivan De Witte naar Rijsel trok was er namelijk een formeel bod van Leeds United. De promovendus zou 35 miljoen euro betalen, waarvan 32 miljoen euro voor KAA Gent. Dat was uiteraard de gemakkelijkste weg geweest. Maar Jonathan David had binnenskamers al meermaals aangegeven dat zijn voorkeur bij les Dogues lag. En dus moest de voorzitter van de Buffalo’s vol aan de bak om de Noord-Franse miljoenen los te weken. 32 miljoen euro? Buffalo's vangen nóg meer Het Laatste Nieuws weet dat hij daar met de grootste onderscheiding is in geslaagd. Meer zelfs: Gent casht niet 32, maar 35 miljoen euro voor de Canadees. Uiteindelijk betaalt Lille en niet Gent de vastgelegde makelaarsvergoeding van tien procent.