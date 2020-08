Napoli geeft komst Ruslan Malinovsky nog niet op

Rusland Malinovsky kan terugblikken op een uitstekend eerste seizoen in loondienst van Atalanta en het zou wel eens zijn enige seizoen bij de Italiaanse club kunnen worden.

Zo is er al Spaanse en Engelse interesse in de Oekraïener, van onder andere Chelsea. Maar ook Napoli heeft concrete interesse in de middenvelder met het verwoestende schot.

Vorig seizoen kwam hij nog voor 13,5 miljoen euro over van Genk. Onbetwist basisspeler was hij in het begin niet, maar Malinovsky zette wel vaak goede prestaties op de mat. In 34 wedstrijden scoorde hij uiteindelijk 8 keer en gaf hij 5 assists.

Als de club van Dries Mertens de 27-jarige middenvelder wil inlijven, dan mag het 20 miljoen euro overschrijven richting Atalanta.