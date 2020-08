"Vergeet die ruit!" - Analist vindt dat AA Gent niet naar zijn kwaliteiten speelt

Hoe moet AA Gent uit de impasse geraken? Na de titelambities die het bestuur uitsprak is de nul op negen een ferme kaakslag. Analist Nordin Jbari vindt dat de Buffalo's hun ruit op het middenveld moeten opgeven.

Jbari heeft die mening al langer. "Kums en Odjidja raken onvoldoende betrokken in de opbouw. Je ziet ze verdorie meer op de flank staan dan dat ze in de as van het veld voor gevaar zorgen", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Volgens hem staat Kums ook te hoog op het veld. “Kums is een fantastische speler als hij achter de bal mag voetballen. Maar in dit systeem neem je hem de kans af om zijn kwaliteiten vol uit te spelen. Terwijl hij in het verleden naast Neto uitblonk omdat hij het spel voor zich had.”