Nu Koeman officieel vertrokken is naar Barcelona, zoekt men bij de Nederlandse voetbalbond KNVB een nieuwe bonsdcoach. Directeur Eric Gudde heeft alvast gezegd dat het iemand moet zijn van hetzelfde type als Koeman.

In de Nederlandse krant De Telegraaf geeft Gudde meer uitleg bij het profiel dat de KNVB nu zoekt. "Ronald zijn contact met de spelersgroep en zijn wedstrijdcoaching zijn fantastisch. We zoeken naar een nieuwe bondscoach die een perfectie connectie kan bewaren tussen de coach en de spelers", klinkt het.

De namen die voorlopig circuleren zijn die van Louis van Gaal, Frank de Boer en Peter Bosz. Maar ook die van Ex-Barçacoach Frank Rijkaard. "We denken soms wel hetzelfde volgens mij", klinkt het cryptisch bij Gudde. Rijkaards laatste posiie als trainer was in 2013, toen was hij bondscoach van Saoedi-Arabië.

Met Barcelona won hi1 in 2006 de Champions League en tweemaal de Spaanse competitie.