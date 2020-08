In het hoofd van Ronald Koeman: de vele redenen waarom de Nederlander de lokroep van Barça nu niét kon weigeren

Ronald Koeman werd gisteren officieel aangesteld als nieuwe coach van FC Barcelona. De Nederlander had al acht maanden eerder in hetzelfde stoeltje kunnen zitten. Maar deze keer kon hij de lokroep niet weerstaan.

Na het ontslag van Ernesto Valverde waren Xavi en Ronald Koeman de twee topkandidaten om coach te worden in Camp Nou. Ze weigerden allebei en Josep Bartomeu koos uiteindelijk voor Quique Sétien. Maar waarom zegt Koeman nu wel toe?

Reden 1: EK is pas volgende zomer

In januari was er nog geen vuiltje aan de lucht. Corona was een ver-van-ons-bedshow en Koeman zat met Oranje in de laatste rechte lijn richting EK.

De Nederlander had toen al een clausule in zijn contract bij de KNVB die ervoor kon zorgen dat hij naar Barcelona kon vertrekken. Hij wou zijn land echter niet achterlaten.

Reden 2: het thuiszitten grondig beu

Ondertussen heeft het coronavirus de voetbalwereld volledig platgelegd. Koeman is het dan ook grondig beu dat hij niet op een trainingsveld kan staan.

Bovendien is het nog steeds niet duidelijk of er in september interlands kunnen plaatsvinden. In zo’n geval worden de bubbels namelijk te veel door elkaar gehaald.

Reden 3: Een nieuwe lei

Xavi én Koeman hadden geen zin om in januari te depanneren. Een blinde kon zien dat de leidersplaats van Barça het spelniveau verbloemde.

De Nederlander krijgt de kans om aan een nieuw hoofdstuk van het Catalaanse boek te beginnen. Hij mag zijn eigen kern samenstellen. Dat kan je HIER nog eens nalezen.

Reden 4: Gezondheid doet iets beseffen

Koeman was een slachtoffer van het coronavirus. Daarbovenop komt nog eens dat hij begin mei in allerlei moest worden geopereerd na hartfalen.

Het doet een mens beseffen dat elke kans een laatste kan zijn. En dus was Barcelona een tweede keer weigeren geen optie. Wat als de kans zich nooit meer zou voordoen?

Reden 5: Club van zijn hart

‘Més que un club’. En zeker voor Ronald Koeman . Hij voetbalde tussen 1989 en 1995 voor Barça en zat vervolgens nog twee seizoenen in de dug-out als assistent.

Koeman eet, drinkt en ademt Barcelona. Als coach van Everton FC had hij geen succes, maar verkondigde hij al dat Barcelona een volgende stap zou zijn. En als ze dan aankloppen…